محافظ البحيرة يكرم وزير الأوقاف فى العيد القومى للمحافظة

جدة - نرمين السيد - من جهته وجه الدكتور محمد مختار جمعة، الشكر لمحافظ البحيرة هشام آمنة على إهدائه درع المحافظة له بمناسبة العيد القومى للمحافظة. وغرد وزير الأوقاف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "شكرا سيادة اللواء المحترم هشام آمنة على إهدائكم درع المحافظة لنا بمناسبة عيدها القومى.. دمتم موفقين وعيد قومى سعيد على سيادتكم وأهالى البحيرة الكرام". وافتتحت وزارة الأوقاف اليوم 15 مسجدا جديدا إحلالا وتجديدا، ومسجدا واحدا صيانة وترميما، مؤكدة أنه بذلك يكون إجمالى ما تم افتتاحه من1 /7 /2021، حتى تاريخه 196 مسجدا، منها 173 مسجدا جديدا إحلالا وتجديدا، و23 مسجدا صيانة وترميما.

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