/651739/جمال-ياقوت-يجتمع-بالسفير-التونسي-لمناقشة-مشاركة-دولته-بالمسرح-التجريبي

تجتمع جمال ياقوت رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، بمحمد ين يوسف سفير دولة تونس في مدينة القاهرة وذلك ضمن خطة توسيع قاعدة المشاركات العربية والدولية في فعاليات المهرجان المتعددة، وترسيخها كما وكيفا.

دوت الخليج يرصد لقاء رئيس مهرجان القاهرة بالسفير التونسي

جمال ياقوت يلتقي بالسفير التونسي

ورحبت السفارة التونسية في القاهرة باللقاء، كاشفة عن إنه تم تناول المشاركة التونسية في مهرجان القاهرة التجريبي واصفة إياه بـ الهام، وكذا بحث سبل تعزيز العلاقات التونسية المصرية في المجال المسرحي.

انطلاق مهرجان القاهرة الدولي

ومن المقرر انطلاق مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، بداية من 14 إلى 19 ديسمبر المقبل، وهو مهرجان تنافسي تنظمه وزارة الثقافة بجمهورية مصر العربية سنويا، ليكون بمثابة فرصة للتواصل والحوار بين مختلف الثقافات والمجتمعات من خلال الأشكال المختلفة للمسرح وفنون الأداء، ويهدف لتقديم أحدث التطورات في المشهد المسرحي الدولي للجماهير المصرية والعربية، وفي الوقت ذاته يقدم بانوراما للإنتاج المسرحي المحلي والإقليمي لصالح المتخصصين والمهتمين من جميع أنحاء العالم.

ويشار إلى أن إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، قررت تدشين مشروع فني كبير يستهدف إقامة شبكة للمهرجانات المسرحية تجمع أهم المهرجانات بالمنطقة العربية، لتضم هذه المهرجانات بمختلف أنواعها سواء كانت محلية أو عربية أو دولية.

الدولى للمسرح التجريبى يطلق نادى المسرح التجريبى بالتعاون مع قصور الثقافة

الجدير بالذكر أنه بهدف الوصول إلى أشكال مسرحية مبتكرة تتناسب و الهوية الثقافية، يطلق مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة الدكتور جمال ياقوت، ورعاية وزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدايم مشروع " نادي المسرح التجريبي " بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.