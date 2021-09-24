«ابتدينا نفوق»..المطربة ياسمينا العلواني تعلن إرتدائها الحجاب

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دوت الخليجيرصد صور ياسمينا العلواني بالحجاب

ياسمينا العلواني ترتدي الحجاب

نشرت ياسيمنا العلواني صورة لها مرتدية الحجاب لأول مرة، وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “الحمد لله، بدأنا مرحلة التحسن وابتدينا نفوق، يارب كملها على خير”، وفور إعلانها إنهالت عليها التعليقات بالهداية والتهاني.

بداية تألق ياسمينا العلواني

يذكر أن شهرة ياسمينا علواني ذاعت، بعد اشتراكها في الموسم الرابع من برنامج المواهب "آراب جوت تالنت"، وحصلت على "الباز الذهبي" للوصول إلى نصف النهائي، بعد اختيار نجوى كرم لها، ووصلت مشاهدات الأغنية التي قدمتها في البرنامج "عن العشاق سألوني"، لأكثر من ٥٠ مليون مشاهدة، على "يوتيوب".

في 4 سبتمبر الماضي اطلقت اغنيتها "حناله" والتي تصدرت قائمة أكثر الأغاني استماعا في تطبيق انغامي، كما انضمت إلى الفرقة القومية للموسيقي العربية بقيادة المايسترو سليم سحاب لتصبح أصغر طفلة معتمدة استثنائيا على مستوى جمهورية مصر وذلك في عمر 12 سنة وكان السن المسموح بدون استثناء هو 18 سنة.

قدم لها وزير الثقافة حلمي النمنم جائزة خاصة لمساهمتها في إحياء العديد من النشاطات والحفلات الغنائية في مصر.

أخر أعمال ياسمينا العلواني

وكان احدث أعمال المطربة الشابة ياسمينا العلواني، هو كليب "ايه اللي فيها مش فيا"، والذي تم طرحه عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، منذ 11 يونيو 2019، وحصد مليون ونصف المليون مشاهدة منذ طرحه، اما عن ألبومها الأخير، بلغت نسب مشاهداته ما يزيد عن 3 مليون، بعد أسبوع فقط من طرحه في 20 يونيو 2019، وعلى الرغم من طرحه بالتزامن مع انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية.