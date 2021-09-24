إنفوجراف- الزى المدرسى والمصروفات.. ضوابط التعليم للمدارس

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جدة - نرمين السيد - ويوضح الإنفوجراف التالى أبرز هذه الضوابط:
وتمثلت الضوابط فى إعلان المصروفات الدراسية فى مكان ظاهر بالمدرسة، إضافة إلى الالتزام بالنسب الرسمية لزيادة المصروفات.
كما شددت الوزارة على عدم زيادة مصروفات لأكثر من النسبة المحددة، بالإضافة إلى عدم أحقية المدرسة فى خصم 10% حال رغبة الطالب فى التحويل قبل بدء الدراسة.
كما طالب الوزارة المديرية والإدارات التعليمية إلى تفعيل الرقابة والمتابعة المستمرة على المدارس الخاصة، واتخاذ الإجراءات القانونية لمن تثبت مخالفتها للمصروفات الدراسية.
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