لميس جابر تحكى قصة ضريح أبى الدرداء فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وقالت جابر إن أبى الدرداء اسمه عامر بن مالك، ولقبه الرسول ﷺ بـ "عويمر" وهو من الأنصار، وقال عنه ﷺ: "حكيم أمتى عويمر".

وأوضحت أنه كان يُكنى بأبى الدرداء لحكمته التى كانت يتمتع بها ورجاحة عقله، وأشارت إلى أن إسلام أبى الدرداء جاء متأخرًا، لكنه جاء متدفقا مندفعًا دافعًا إلى محاولة تعويض ما فاته وعاش أبوالدرداء حياة زهد وتواضع وعلم وذكر.

وذكرت أن أبى الدرداء حرص على العلم، وكان حرصه على العمل بما يعلم أقوى وأشد، وكان ملازمًا لسنة النبى ﷺ.

وتابعت جابر: "بعثه عمر إلى الشام ليُعلم الناس القرآن والحديث فاستقر فى دمشق عامين، ثم ذهب مع بن العاص لفتح مصر فى 20 هجريًا".

وأوضحت جابر أن أبى الدرداء كان واحدًا من كبار القواد والصحابة الذين شاركوا فى فتح مصر، كما شارك فى فتح الإسكندرية، وأنه دخلها وأقام بها بعد الفتح مع رفقة من كبار الصحابة يُعلم الناس الدين والقرآن وتوفى 33 هجريا بعد "موقعة صفين".