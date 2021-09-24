لميس جابر: 3 مراحل شكلت حياة ابن عطاء الله السكندرى مع التصوف

جدة - نرمين السيد - وأضافت لميس جابر أن ابن عطاء الله السكندرى يقع مسجده بمنطقة المقطم بالقاهرة، واسمه تاج الدين أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن عيسى بن الحسين بن عطاء الله الجذامى، وولد فى الإسكندرية وسط عائلته وجده الذى عمل فى التدريس وتتلمذ على يد أشهر فقهاء الإسكندرية أبرزهم نصر الدين الجازوى السكندرى، وأشارت إلى أن الإسكندرية كان فيها الكثير من علماء الفقه والتفسير وزاخرة بشيوخ الصوفية.

وذكرت أن والده كان معاصرًا للشيخ أبى الحسن الشاذلى وجده كان منكرًا للصوفية، وأوضحت أن حياته مرت بـ 3 مراحل أولها عندما كان فى الإسكندرية حيث إنه أتقن العلوم الدينية على يد خيرة الأساتذة وتأثر بشدة بآراء جده فى "إنكاره للصوفية" وتعصبه لآراء الفقهاء، والمرحلة الثانية عندما قابل أبى العباس المرسى ولازمه حتى انتقل إلى القاهرة وبدأ يقتنع بالصوفية وزال إنكاره للمذهب الصوفى بسبب إعجابه الشديد به، وخاف أن يكون قد أخطأ فى فترة إنكاره للصوفية، وفى المرحلة الثالثة والأخيرة عندما سافر من الإسكندرية إلى القاهرة وصل لمرحلة النضوج والاكتمال من الناحية الفقهية والصوفية، وبعد وفاة المرسى أبوالعباس كان "ابن عطاء" القائم على تنفيذ طريقة أبى العباس.

وتابعت:"أن ابن عطاء السكندرى اختلف مع الإمام ابن تيمية فى فهمه للسنة الشريفة ورفضه للتصوف، حتى أن ابن تيمية وبعد اختلافات كثيرة مع ابن عطاء السكندرى حول التصوف ومفهومه، كتب ابن تيمية مؤلفات عن التصوف بعدما اقتنع بما قاله السكندرى، فكان سببًا فى تغيير نظرة الإمام ابن تيمية عن التصوف".