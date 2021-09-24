التعليم العالى: مد فترة قبول أوراق طلاب الشهادة الأمريكية حتى 30 سبتمبر

جدة - نرمين السيد - قررت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الجمعة، مد قبول أوراق طلاب الشهادة الأمريكية حتى يوم 30 سبتمبر الجارى، لإتاحة المزيد من الوقت للطلاب لتسجيل رغباتهم وتسليم ملفات أوراقهم لمكتب التنسيق.





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