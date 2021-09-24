نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن الرقم التأميني من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن الرقم التأميني من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أصبح يمكنك الاستعلام عنه بكل سهولة من خلال الخدمات الإلكترونية التي توفرها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية للمواطنين والمواطنات، كما أوضحت الهيئة في ردها على إحدى المواطنين بشأن طريقة الاستعلام عن الرقم التأميني، حيث أوضحت طريقة الاستعلام عن الرقم التأميني، وسوف نوضحها لكم بالخطوات.

خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني

قم بزيارة البوابة الإلكترونية للهيئة القومية للتأمينات.

قم باختيار تسجيل مستخدم جديد والضغط عليه.

قم بإدخال البيانات المطلوبة وهي (الاسم الأول-اسم الأب- اسم الجد-اسم العائلة-الاسم الأول للأم باللغة العربية).

ثم قم ب تابة الرقم القومي للمواطن، والرقم التأميني.

إدخال البريد الإلكتروني، وإعادة كتابته مرة أخرى.

قم باختيار وسيلة الاتصال المفضلة.

قم بكتابة كلمة مرور، وإعادة إدخالها مرة أخرى.

قم بالموافقة على كافة الشروط والأحكام.

ثم قم بالضغط على مربع أنا لست روبوت.

بعد الانتهاء من إدخال البيانات بشكل صحيح قم بالضغط على أيقونة تسجيل.

خدمة الاستعلام عن الرقم التأميني

الرقم التأمينى هو عبارة عن النواه الرئيسية لنظام المعلومات، حيث يتم تخصيص رقم للفرد محور نظام التأمين الاجتماعي، بطريقة تسلسلية، وانشاء سجل يشمل البيانات التالية الاسم ثلاثيا، واسم الأم، ومحافظة الميلاد، ومركز الميلاد، وذلك الى جانب بيانات الرقم التأمينى.

خطوات خدمة الاستعلام عن الرقم التأميني

قم بالدخول على الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات. ثم قم باختيار خدمة الاستعلام عن الرقم التأمينى​ بالرقم القومي. قم بالضغط على ​​بدء الخدمة. يقوم المستخدم بإدخال البيانات الشخصية والتي تتمثل في البيانات التالية وهى (بيانات الرقم القومي للمستعلم، والاسم الأول للأم). يقوم بعد ذلك بالنقر فوق أيقونة أنا لست روبوت. ثم يقوم بالضغط على أيقونة إرسال الطلب. بعد أن يتم إرسال الطلب تظهر بيانات الرقم التأميني.

كما يمكن الاستعلام عن الرقم التأميني أيضا من خلال الاتصال على الخط الساخن 16217، وفي حال عدم الاستدلال عن الرقم التاميني يمكن التقدم بالزيارة لأقرب مكتب تأمينات بأصل شهادة الميلاد المميكنة للاطلاع، وصورة ضوئية للتسجيل من خلالها.

​​​ملحوظة هامة

أشارت الهيئة القومية للتأمينات إلى ضرورة تعريف العامل عند التحاقه بالعمل في القطاع الخاص، والقيام بإخطار الهيئة العامة للتأمينات في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استلامه العمل وذلك منعا للتهرب التأمينى.