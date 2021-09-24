/651748/محمود-عباس-سياسات-المجتمع-الدولي-والأمم-المتحدة-فشلت-في-محاسبة-إسرائيل

قال محمود عباس الرئيس الفلسطيني،إن سلطة الاحتلال الاسرائيلي تسن القوانين وتعقد المحاكمات لطرد الفلسطينيين من أحياء الشيخ جراح وسلوان".

دوت الخليج

جاء ذلك خلال كلمه له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مضيفا انه لم يتم رفض أي اتفاق جدي للسلام مع سلطة الاحتلال حيث ان سياسات المجتمع الدولي والأمم المتحدة فشلت في "محاسبة إسرائيل".

سياسات المجتمع الدولي والأمم المتحدة فشلت في محاسبة إسرائيل

كما طالب عباس إسرائيل بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية على حدود 1967 خلال عام واحد" موضحا استعداده من أجل العمل على ترسيم الحدود، محذرا إسرائيل في حال عدم الانسحاب من هذه الأراضي بالتوجه إلى محكمة العدل الدولية.

وطالب عباس، في كلمته، الأمين العام للأمم المتحدة بعقد مؤتمر دولي للسلام تحت رعاية الرباعية الدولية فقط.