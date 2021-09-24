/651743/الصفقة-رقم-15-تهدد-فاركو-والمريخ-السوداني-يصعد-الأزمة-للفيفا-تفاصيل

تقدم فريق المريخ السوداني، بشكوى رسمية ضد لاعب الفريق السابق سيف تيري، والمنضم حديثا لصفوف فريق فاركو.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكد نادي المريخ السوداني في شكواه، أن مسئول الاتحاد السوداني، حول صفقة ا للاعب لفريق فاركو دون علم إدارة الفريق، وأن مسئول الانتقالات الالكترونية بالاتحاد هو المتسبب الوحيد في هذا الأمر.

وتابع نادي المريخ خلال شكواه، أنه رفض بيع اللاعب لأي فريق وعدم رحيلة، بسبب تعاقد اللاعب مع الفريق وعدم إنتهاء المدة القانونية له.

يذكر أن نادي فاركو تعاقد مع سيف تيري قادما من المريخ السوداني، وكانت هذه الصفقة هي رقم 15 للفريق قبل بداية هذا الموسم.

هل يوجد بند شراء نهائي في عقد صبحي مع فاركو..نكشف التفاصيل

كشف مصدر مقرب من محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المعار إلى صفوف فاركو عن حقيقة وجود بند شراء نهائي لفاركو بعد نهاية فترة الإعارة.

وانضم صبحي لصفوف فاركو على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد. وأكد المصدر أن العقد لا يوجد فيه بند شراء نهائي ولكنه إعارة فقط بنهاية الموسم الجاري، مشيرًا إلى أن اللاعب تمسك بالرحيل عن الزمالك بسبب علمه بصعوبة مشاركته لتوافر أكثر من حارس بديل للفريق.

فاركو يتعاقد مع سيف تيري

وشدد المصدر على أن العقد بإعارة اللاعب لمدة موسم واحد فقط مقابل 5 ملايين جنيهًا.

نهى مسؤولو نادي الزمالك إجراءات إعارة محمد صبحي حارس مرمى الفريق لنادي فاركو الصاعد حديثا للدوري الممتاز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مقابل خمسة ملايين جنيها يحصل عليها النادي الأبيض بخلاف ما سيحصل عليه اللاعب.

وسيتواجد في حراسة مرمى الزمالك الموسم المقبل كل من محمد أبو جبل ومحمد عواد بعد رحيل جنش على سبيل الإعارة لفيوتشر وإعارة صبحي لفاركو.

وسيقوم الجهاز الفني للفريق الأبيض بتصعيد أحد الحراس الناشئين للتواجد كحارس ثالث في الفترة الحالية.

ولمح محمد عبد الغني مدافع الزمالك إلى غضبه من عودة النقاز عن طريق ستوري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام كتب خلاله: "الناس بتشتري رضا المعووج وتتعوج على اللي شاري" الأمر الذي أثار الجدل حول رفض عبد الغني لعودة النقاز.