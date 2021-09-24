بيراميدز يتسلح بالخبرات من أجل عبور سموحة بكأس مصر.. تعرف على التشكيل

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أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق بيراميدز، عن تشكيل الفريق، لمواجهة سموحة، والتي تأتي ضمن مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس مصر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويعتمد إيهاب جلال على القوة الضاربة خلال لقاء اليوم، وذلك من أجل التأهل للدور القادم، والاستعداد لملاقاة الفائز من مباراة إنبي والأهلي.

وعاد رمضان صبحي لتشكيلة الفريق الأساسية بجانب عبد الله السعيد، ويعاونهم إسلام عيسى في مركز صناعة اللعب.

وفيما يلي تشكيلة بيراميدز لمواجهة سموحة:-

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: علي جبر، أحمد فتحي، أحمد سامي، محمد حمدي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، إسلام عيسى، رمضان صبحي.

خط الهجوم: رمضان صبحي، عبد الله السعيد، فخر الدين بن يوسف.

مصدر بالأهلي.. لم نتفاوض مع فخر الدين بن يوسف لاعب بيراميدز.. والدليل آجاي

آثار تعليق فخر الدين بن يوسف لاعب بيراميدز الغضب داخل النادي الأهلي، بسبب الزج باسم النادي بعد انتقال فخر الدين بن يوسف لاعب الإسماعيلي السابق إلى صفوف بيراميدز منذ أيام.

وأكد مصدر مسئول بالنادي الأهلي أنه لم يتم تفويض أي شخص من أجل التعاقد مع فخر الدين بن يوسف خاصة أن الفريق يمتلك في خط الهجوم 3 لاعبين من العيار الثقيل.

تشكيل بيراميدز لمواجهة سموحة بكأس مصر

وتابع المصدر" كل من يريد أن يخطف أنظار الاعلام، يتم ترديد نغمة أن الأهلي يفاوض هذا اللاعب، وأنه لابد من احترام اسم النادي الأهلي والنادي الذي انتقل إليه اللاعب.

وأكمل المصدر" الأهلي يريد التخلص من جونيور آجاي حتى يتم تسجيل بيرسي تاو وميكيسوني، فكيف يعقل أن يفكر الأهلي في التعاقد مع لاعب أجنبي آخر دون التخلص من جونيور آجاي.

وأختتم المصدر" أؤكد ان الأهلي لم يتواصل مع فخر الدين بن يوسف من قريب أو من بعيد أو حتى عن طريق وكلاء اللاعبين، والنادي مكتفي باللاعبين الأجانب المتواجدين داخل صفوف الفريق ولا ينوي الاستغناء عن اي لاعب".

أقام نادي بيراميدز مؤتمراً صحفيا منذ لحظات للإعلان عن تعاقدة مع المدير الفني إيهاب جلال لقيادة الفريق السماوي في الموسم المقبل.

وقال:” إيهاب جلال كلمته قائلا اشكر المهندس ممدوح عيد علي تفاوضه معي وكانت مفاوضات سريعه جدا اشكر تاكيس جونياس وهذه هي سنه الحياة”.