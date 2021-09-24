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إستمرار فعاليات الملتقى الأول لأعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب لليوم الثاني

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لليوم الثاني استمرت فاعليات الملتقي الأول لأعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين لمناقشة خطة العمل المقترحة خلال دور الانعقاد الثاني للمجلس والذي صدر قرار من السيد رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للإنعقاد يوم الخامس من أكتوبر المقبل .

دوت الخليج

وتم مناقشة عدد من القوانين التي تم إرجائها خلال دور الإنعقاد الأول مثل قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين وقانون التأمين الموحد وقانون العمل وقانون تنظيم النفاذ الى الموارد الإحيائية و التعديلات المقترحة على بعض أحكام قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي ، وقانون إنشاء وتنظيم المأذونيات ، بالإضافة لمناقشة خطة العمل المقترحه خلال دور الانعقاد الثاني من جانب نواب التنسيقية .

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وتم بحث الإجراءات والآليات التي سيتم إتخاذها لتنفيذ الحوارات المجتمعية حول القوانين والتشريعات المزمع سنها خلال الفترة القادمة .

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جدير بالذكر أنه تم مشاركة مجموعة من الزملاء ممثلي الاحزاب السياسية بتنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين خلال فترة الملتقي والتي كانت لمشاركاتهم أكبر الأثر في إثراء الحوار وتبادل الخبرات .

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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