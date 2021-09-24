تأكيداً لـ«دوت الخليج»: عبد الحليم علي مديراً للكرة بالنادي المصري البورسعيدي

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أعلن نادي المصري البورسعيدي، تعيين عبد الحليم علي، نجم الزمالك السابق، مديراً للكرة بالنادي، وبذلك يتواجد مع الجهاز الفني الجديد بقيادة معين الشعباني، المدرب التونسي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان موقع دوت الخليج علم اليوم أن إدارة المصري، تتفاوض مع عبد الحليم علي ليكون ضمن الجهاز الفني الجديد للنادي المصري البورسعيدي.

ويقيم النادي المصري مؤتمراً صحفياً يقدم فيه الصفقات الجديدة، واللاعبين الجدد وتقديم معين الشعباني مدرب الفريق.

خاص.. عبد الحليم علي يقترب من تولي منصب مدير الكرة بالمصري البورسعيدي

بعد تعاقد النادي المصري البورسعيدي، مع المدرب التونسي معين الشعباني، لقيادة الفريق خلال الموسم القادم، من أجل المنافسة على بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بجانب التواجد في مراكز متقدمة في جدول ترتيب الدوري المصري.

وعلم موقع دوت الخليج أن إدارة المصري البورسعيدي، تتجه لتعيين، عبد الحليم علي، نجم الزمالك السابق، لتولي منصب مدير الكرة بالنادي، ومساعدة معين الشعباني.

وأضاف مصدر داخل النادي" أن التفكير في عبد الحليم علي يأتي من خلال خبراته الكبيرة ومشواره الكروي الكبير الحافل بالنجاحات والإنجازات، سواء مع منتخب مصر أو الزمالك".

وتابع" سمير حلبية رئيس النادي، قرر التفاوض مع عبد الحليم علي، وأن الأمور تتجه بشكل جيد، وسيتم الإعلان الرمسي خلال أيام قليلة.

وكان عبد الحليم علي، قد تولي منصب مدير الكرة بالزمالك في أحد الفترات، بجانب ترشيحه لقيادة منصب مدير منتخب مصر، ولكن تم الوقوع على اختيار وائل جمعة نجم الأهلي السابق.

معين الشعباني يصل القاهرة إستعداداً لتولي قيادة المصري البورسعيدي

وصل المدير الفني الجديد لنادي المصري البورسعيدي معين الشعباني، الي الاراضي المصرية إستعداداً لتولي قيادة فريق المصري البورسعيدي في الموسم المقبل.

ومن المقرر أن يعقد معين الشعباني إجتماعاً مع رئيس نادي المصري, من أجل الوقوف علي إحتياجات الفريق في الموسم القادم:

وكان النادي المصري قد أعلن تعاقدة مع المدير الفني معين الشعباني لمدة موسمين بعدما رحل الشعباني عن القيادة الفنية لفريق الترجي الرياضي التونسي

ويعاون الشعباني في جهازة الفني مجدي تراوي نجم منتخب تونس الأسبق وذلك في حضور لجنة التعاقدات بالنادي المصري ممثلة في محمد الخولي نائب رئيس النادي والمهندس عدنان حلبية و أحمد الشملة عضوًا المجلس.