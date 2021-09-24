شكرى يبحث مع نظيره البرتغالى دفع التعاون بين البلدين

جدة - نرمين السيد - التقى وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى، بنيويورك، اليوم الجمعة،‬⁩ بنظيره البرتغالى أوجوستو سانتوس سيلفا.



جدة - نرمين السيد - التقى وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى، بنيويورك، اليوم الجمعة،‬⁩ بنظيره البرتغالى أوجوستو سانتوس سيلفا. وجرت مناقشة دفع التعاون بين مصر والبرتغال، وذلك فى إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.

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