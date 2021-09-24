باتريس كارتيرون: جددت تعاقدي مع الزمالك بحثاً عن الطموح والفوز بالألقاب

/651750/باتريس-كارتيرون-جددت-تعاقدي-مع-الزمالك-بحثا-عن-الطموح-والفوز-بالألقاب

أكد باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، أنه سعيد بتمديد تعاقده مع القلعة البيضاء، لمدة 3 مواسم قادمة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف كارتيرون خلال تصريحاته للموقع الرسمي للنادي" أشكر حسين لبيب رئيس النادي على هذا الدعم، ويعمل دائما على حل المشاكل سريعا داخل الفريق ونقدر مجهوداته طوال الفترة الماضية.

وتابع" كانت هناك عروض عديدة جاءت لي من بعض الدوريات الخارجية، ولكنني فضلت التواجد مع نادي الزمالك لفترة جديدة بحثاً عن الألقاب و النجاحات".

وزاد" طموحاتي كبيرة مع الزمالك من أجل الفوز بالبطولات خلال الفترة القادمة، ونادي الزمالك يمتلك حالياً جيل قوي من اللاعبين الشباب وأصحاب الخبرة".

واختتم" المفاوضات مع إدارة الزمالك كانت سريعة للغاية نظرا لرغبة الطرفين في تمديد التعاقد، والأمر لم يستغرق وقتاً طويلاً، وهناك ترحيب كبير بي داخل النادي".

الزمالك يؤمن باتريس كارتيرون من عروض الخليج بتجديد التعاقد لثلاثة مواسم قادمة

نجحت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك خلال الأشهر الأخيرة، بتجديد تعاقد المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، وذلك لمدة 3 مواسم قادمة.

وقررت إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب تجديد تعاقد باتريس كارتيرون وذلك بعد قيادته للفريق بالفوز ببطولة الدوري المصري الموسم الماضي.

يأتي قرار تجديد تعاقد باتريس كارتيرون مع الزمالك، من أجل فرض السيطرة والاطمئنان داخل الفريق، وعدم الحديث عن العروض الخارجية للمدرب الفرنسي خلال الفترة القادمة.

باتريس كارتيرون يتحدث عن أهدافة مع الزمالك

ووقع باتريس كارتيرون على بنود التعاقد الجديد، بتواجد فاروق جعفر مستشار النادي وحسين السيد عضو اللجنة.

كشف ميلوتين ميتشو، مدرب الزمالك السابق، عن الأسباب الحقيقة التي دفعته للرحيل عن نادي الزمالك خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "بي أون تايم" سعدت للغاية بتواجدي في الدوري المصري عبر بوابة نادي الزمالك، وكانت من المحطات الهامة في مسيرتي التدريبية، ولكن الأمور لم تكن على ما يرام، ولكنني أحترمك الجميع في النادي ومازالت علاقتي جيدة بهم".

وواصل" تواصلت مع باتريس كارتيرون مدرب الفريق الحالي وقدت له التهنئة على الفوز ببطولة الدوري المصري، فهو من أفضل المدربين المتواجدين حاليا في البطولة ويمتلك سيرة ذاتية كبيرة للغاية".