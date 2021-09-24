/651754/خاص-تعرف-على-تفاصيل-عقد-باتريس-كارتيرون-الجديد-مع-الزمالك-وأزمة-الشرط-الجزائي

أعلن نادي الزمالك، تجديد تعاقد باتريس كارتيرون، المدرب الفرنسي، لمدة 3 مواسم قادمة، تبدأ من الموسم الجديد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعلم موقع دوت الخليج أن العقد الجديد لباتريس كارتيرون، شهد زيادة مالية قدرها 30 ألف دولار عن العقد السابق.

ويحصل باتريس كارتيرون في العقد الجديد على مبلغ 150 ألف دولار، أما العقد القديم فكان يحصل على 120 ألف دولار فقط.

بينما تم توقيع شرط جزائي على الطرفين في حال طلب أحد الأطراف إنهاء العقد، وتم وضع مبلغ 300 ألف دولار، أي قيمة شهرين من عقد المدرب الجديد مع الزمالك.

وكان المدرب الفرنسي يريد وضع 150 ألف دولار فقط في قيمة الشرط الجزائي، ولكن اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك كان لديها القرار النهائي بوضع 300 ألف دولار.

باتريس كارتيرون: جددت تعاقدي مع الزمالك بحثاً عن الطموح والفوز بالألقاب

أكد باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، أنه سعيد بتمديد تعاقده مع القلعة البيضاء، لمدة 3 مواسم قادمة.

وأضاف كارتيرون خلال تصريحاته للموقع الرسمي للنادي" أشكر حسين لبيب رئيس النادي على هذا الدعم، ويعمل دائما على حل المشاكل سريعا داخل الفريق ونقدر مجهوداته طوال الفترة الماضية.

وتابع" كانت هناك عروض عديدة جاءت لي من بعض الدوريات الخارجية، ولكنني فضلت التواجد مع نادي الزمالك لفترة جديدة بحثاً عن الألقاب و النجاحات".

وزاد" طموحاتي كبيرة مع الزمالك من أجل الفوز بالبطولات خلال الفترة القادمة، ونادي الزمالك يمتلك حالياً جيل قوي من اللاعبين الشباب وأصحاب الخبرة".

تفاصيل عقد باتريس كارتيرون مع الزمالك

واختتم" المفاوضات مع إدارة الزمالك كانت سريعة للغاية نظرا لرغبة الطرفين في تمديد التعاقد، والأمر لم يستغرق وقتاً طويلاً، وهناك ترحيب كبير بي داخل النادي".

ونجحت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك خلال الأشهر الأخيرة، بتجديد تعاقد المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، وذلك لمدة 3 مواسم قادمة.

وقررت إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب تجديد تعاقد باتريس كارتيرون وذلك بعد قيادته للفريق بالفوز ببطولة الدوري المصري الموسم الماضي.

يأتي قرار تجديد تعاقد باتريس كارتيرون مع الزمالك، من أجل فرض السيطرة والاطمئنان داخل الفريق، وعدم الحديث عن العروض الخارجية للمدرب الفرنسي خلال الفترة القادمة.