بث مباشر.. القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكى ضيف أحمد الطاهرى

جدة - نرمين السيد - ويكشف هود، خلال برنامج "60 دقيقة" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، ما هى أولويات إدارة بايدن فى المرحلة القادمة والتى حرص على إعلانها أمام العالم فى هذه الدورة من أعمال الجمعية العامة؟ ولماذا اتسم تفاعل إدارة الرئيس بايدن مع قضايا الشرق الأوسط بالبطء مقارنة بإدارات سابقة؟
كما يرد على تقدير موقف الإدارة الأمريكية للانسحاب من أفغانستان، وإلى أى مدى وصل حجم التعاون والتنسيق مع مصر؟
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