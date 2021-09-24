جدة - نرمين السيد - استمرت فعاليات الملتقى الأول لأعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، لليوم الثانى على التوالى، لمناقشة خطة العمل المقترحة خلال دور الانعقاد الثانى للمجلس، والذى صدر قرار من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بدعوة المجلس للانعقاد يوم الخامس من أكتوبر المقبل.





وتم مناقشة عدد من القوانين التى تم إرجائها خلال دور الانعقاد الأول مثل قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين وقانون التأمين الموحد وقانون العمل وقانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والتعديلات المقترحة على بعض أحكام قانون السلك الدبلوماسى والقنصلى، وقانون إنشاء وتنظيم المأذونيات، بالإضافة لمناقشة خطة العمل المقترحة خلال دور الانعقاد الثانى من جانب نواب التنسيقية. وتم بحث الإجراءات والآليات التى سيتم اتخاذها لتنفيذ الحوارات المجتمعية حول القوانين والتشريعات المزمع سنها خلال الفترة القادمة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الملتقى الأول لأعضاء الشيوخ عن تنسيقية الأحزاب يناقش عددا من القوانين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.