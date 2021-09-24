فيديو.. مظاهرة فى حب الرئيس خلال تفقده مشروع تطوير الطريق الدائرى

جدة - نرمين السيد - حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى، على توجيه التحية إلى العمال بمشروع تطوير وتوسعة القوس الشرقى للطريق الدائرى والمحاور الفرعية المغذية له بداية من محور جيهان السادات بطريق صلاح سالم، ثم المنطقة المحيطة بحى الأسمرات وربطها بمحور الشهيد ومحور شينزو آبى.





وردد العمال الهتافات المؤيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى وللدولة المصرية. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع على أعمال التطوير والصيانة الشاملة للقوس الشرقى للطريق الدائرى وتشمل رفع كفاءته وتوسعته ليصل إلى 8 حارات مرورية بكل اتجاه بما فى ذلك المداخل والمطالع والمخارج، مرورًا بمناطق محور الفريق العصار وصولاً الى محور شبرا / بنها الحر الذى أحدث نقلة نوعية فى إنهاء الكثافات المرورية التى كان يشهدها طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى. لمشاهدة الفيديو

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