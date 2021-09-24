فيديو.. السيسى: حد كان يصدق إننا نشق الجبل عشان نعمل محور

جدة - نرمين السيد - نشر السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، فيديو لتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أعمال تطوير وتوسعة القوس الشرقى للطريق الدائرى والمحاور الفرعية المغذية.





وشكر الرئيس السيسى، المهندسين المسؤولين، عن أعمال تطوير وتوسعة القوس الشرقى للطريق الدائرى والمحاور الفرعية المغذية له بداية من محور جيهان السادات بطريق صلاح سالم، ثم المنطقة المحيطة بحى الأسمرات وربطها بمحور الشهيد ومحور شينزو آبى.

وقال السيسى: "بشكركم صحيح، حد كان يصدق إننا نشق الجبل كده عشان نعمل محور زى ده، وأنا طالع حسيت إن فيه جرف ومبانى تحت، لازم تأمنوا الطريق، وبشكركم وبشكر الناس اللى شغاله، متشكرين".

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