نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الممولون العقاريون من بنوك وشركات التمويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة في الفترة الماضية تم تحقيق التمويل السكني للأفراد قد بلغ حوالي 28% حيث أن هذه قد بلغ قيمة التجاوزات 14 مليار ريال سعودي مخصص، وهذا بالعام الماضي 2020م ومن الجدير بالذكر أن أن قد بلغ عقود التمويل العقاري السعودي للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية بلغ حوالي 26,860 عقداََ وهذا بنمو سنوي 6% وهذا بحسب الإحصائيات الشهرية الأخيرة، حيث أن قد بلغ نحو 25 ألف عقد تمويل عقاري وهذا عقد تمويل عقاري مدعوم بقيمة حوالي 11 مليار، ومن الجدير بالذكر أن إجمالي أعداد عقود التمويل السكني الجديد من جميع الممولين العقاريين.

بالإضافة إلى ذلك أن هذا التمويل العقاري السعودي وهذا من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل وهذا من خلال الشهور الماضية للعام الجاري 2021م وهذا قد بلغ حوالي 59,671 عقداً تمويلياً جديداً بقيمة قد بلغت حوالي 30,5 مليار ريال سعودي، حيث أن قد محققة حوالي 20% وهذا مقارنة بالعام الماضي 2020م وكم المؤكد أن التمويل السكني الخاص بالشهرين الماضيين (يناير، فبراير) حقق حوالي 43% وهذا مقارنة بالعام الماضي 2020م.

الممولون العقاريون من بنوك وشركات التمويل :

تم الايضاح على أن عقود التمويل السكني الجديد التي تم التقديم من قبل البنوك قد شكلت حوالي 97% من إجمالي عدد العقود المبرمة وهذا من خلال الممولين العقاريين من البنوك والشركات، حيث أن قد بلغ حوالي 26,376 عقد، ولذلك قد بلغ قيمته حوالي 13,7 مليار بنسبة 97% وهذا من إجمالي شهر فبراير الماضي 2021م ونحو 2% من خلال شركات التمويل السكني.

ومن الجدير بالذكر أن قد تم استحواذ الفلك السكني في شهر فبراير الماضي 2021م نسبة أكبر من التمويل السكني بلغ بواقع 11,3 مليار ريال سعودي مخصص، ما يقارب حوالي 80% من إجمالي التمويل السكني، ولذلك تم الإعلان على أن الشقق السكنية في المرتبة الثانية حوالي أكثر من 16% بقيمة 2.2 مليار ريال سعودي.

وقد تجد الإشارة إلى أن قد بلغ القروض التمويلية المميزة بنهاية عام 2018م نحو 50.496 عقداََ بقيمة تصل إلى 29.5 ملياراََ، ولذلك تم الإعلان على أن في عام 2017م قرابة 30.833 عقداََ بقيمة 21 ملياراََ، حيث أن قد شهد في عام 2016م توقيع حوالي في هذه الفترة 22.259 عقداََ تمويلياََ بقيمة تصل إلى 17 ملياراََ.