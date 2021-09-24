جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، إن حواره مع جوى هود، القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكى، كشف عن مدى التقدير والاحترام الذى تكنه الولايات المتحدة لمصر ومدى قوى العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.





وأضاف الطاهرى، خلال برنامج "60 دقيقة" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد 8 خطابات أمام الأمم المتحدة قدم شخصية مصر الدولية الجديدة. وأوضح أن الرئيس السيسى، قدم شخصية الجمهورية الجديدة والتى تتقدم عاما بعد عام أمام المجتمع الدولى، منوهًا بأن الاجتماع السنوى للجمعية العامة للأمم المتحدة قمة لزعماء العالم فهو الملتقى الذى يجتمع فيه العالم للاستماع إلى القادة وهم يرسمون سياسات دولهم ويقدمون صورة بلادهم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الطاهرى عن حواره مع مسؤول أمريكى: كشف مدى التقدير والاحترام لمصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.