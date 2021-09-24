جوى هود لـ الطاهرى: لقاء بلينكن وشكرى تطرق لتحقيق الاستقرار بالشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - قال جوى هود القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكى، إن الرئيس الأمريكى جو بايدن تحدث أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عن 3 موضوعات هامة للإدارة الأمريكية هى مكافحة فيروس كورونا وأزمة المناخ ودعم حقوق الإنسان، وكان للرئيس بايدن ووزير الخارجية أنتونى بلينكن عددا من اللقاءات حول هذه الموضوعات.





وأضاف هود، خلال لقاء مع الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، ببرنامج "60 دقيقة" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، أن وزير الخارجية أنتونى بلينكن اجتمع مع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجى وصديقه القديم الوزير سامح شكرى وأصدقاء من ليبيا وتحدثوا عن أهمية هذه الموضوعات التى تجمع الجميع حول الاستقرار الأمنى فى الشرق الأوسط. وأوضح القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكى، أن العالم يمر بأزمة كورونا وهو ما جعل العمليات السياسية والدبلوماسية لم تعد كما كانت فى الماضى، ولكن هناك معاهدات وجهود كثيرة، وهناك المئات من المكالمات التليفونية والفيديوكونفرانس للحد من العنف فى الشرق الأوسط والقضاء على كورونا واستقرار فى المنطقة، وهو ما دعا الرئيس الأمريكى إلى إرسال مبعوث إلى اليمن كما عين مبعوث إلى ليبيا، وهناك جهود فى أوروبا وحول العالم لتحقيق الاستقرار.

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