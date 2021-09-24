فيديو-فى لقاء مع الطاهرى.. مسؤول أمريكى: نتطلع لحوار استراتيجى مع مصر قريبا

جدة - نرمين السيد - وفى لقاء خاص مع برنامج 60 دقيقة المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أعرب هود عن التطلع لاستئناف الحوار الاستراتيجى بين الولايات المتحدة ومصر قريبا، وهو الحوار الذى يستشرف آفاقا جديدة للتعاون بين البلدين على صعيد الأمن والتجارة وتحقيق الاستقرار بالمنطقة.

وأضاف القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكى فى لقائه الخاص مع إكسترا نيوز، أن هناك تنسيقا بين البلدين إزاء العديد من ملفات العمل المشتركة من بينها تحقيق الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط.

وشدد على أن مصر تلعب دورا استراتيجيا فيما يتعلق بدفع عملية السلام بالمنطقة، من حيث خلق الظروف المواتية للتوصل إلى حل الدولتين هذا إلى جانب الكثير من ملفات العمل المشتركة.

من ناحية أخرى، كشف القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكى عن أن حجم التمثيل التجارى بين مصر وأمريكا ازداد خلال السنوات الماضية رغم وجود جائحة كورونا.

وحول أولويات إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن فى المرحلة القادمة، أوضح القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكى - فى لقائه الخاص مع إكسترا نيوز - أن الرئيس بايدن طرح هذه الأولويات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتى تتلخص فى ثلاثة موضوعات مهمة هى مكافحة وباء كوفيد – 19 وأزمة المناخ ودعم حقوق الإنسان.

وأضاف أن وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن ناقش هذه الموضوعات خلال لقاءاته التى عقدها على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مع وزير الخارجية المصرى سامح شكرى ووزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجى.

وأوضح أن هذه الموضوعات تخلق أرضية عمل مشتركة لتحقيق الاستقرار والأمن فى منطقة الشرق الأوسط.

وحول بطئ تعاطى إدارة بايدن مع قضايا الشرق الأوسط مقارنة بالإدارات السابقة، أشار القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكى، إلى أن أزمة كوفيد- 19 خيمت على المشهد السياسى العالمى، لكن هذا لا يعنى أن إدارة بايدن لم تقم بجهد دبلوماسى ملموس خلال الفترة الماضية من خلال عقد العديد من القمم الافتراضية أو غيرها، وكذلك الدعوة للحد من العنف فى منطقة الشرق الأوسط وتعيين مبعوث خاص لليمن وليبيا.

وحول ملف الانسحاب الأمريكى من أفغانستان، تحدث القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكى عن أن الوضع فى أفغانستان عكس أهمية التعاون مع الشركاء عن قرب من أجل تحقيق السلام والأمن هناك، وحتى لا يمثل هذا البلد أى تهديد لجيرانه أو لدول العالم.

وأوضح أن هذا التعاون أثمر عن نجاح عملية إجلاء أكثر من 60 ألف أفغانى ومواطن أمريكى.