جوى هود فى 60 دقيقة: العلاقات مع مصر استراتيجية ونستشرف آفاقا جديدة

جدة - نرمين السيد - قال جوى هود القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكى، إن العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر كما قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، هى علاقة استراتيجية تغطى مجالات كثيرة عبر عقود من الماضى.





وأضاف هود، خلال لقاء مع الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، ببرنامج "60 دقيقة"، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، أن مصر وأمريكا عملا معا على موضوعات أمنية وتحقيق الاستقرار فى المنطقة والتمثيل التجارى والذى ارتفع كثيرا خلال السنوات الماضية رغم وجود جائحة كورونا. وأوضح القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكى، أن لقاء وزيرى الخارجية المصرى والأمريكى تطرق إلى دور مصر الاستراتيجى فى غزة ومحاولة إيجاد حل لخلق ظروف مواتية لحل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وأشار إلى أنهم فى أمريكا يتطلعون إلى التحدث قريبا عن الحوار الاستراتيجى والذى يستشرف آفاقا جديدة حول الأمن والتجارة والاستقرار وحقوق الإنسان.

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