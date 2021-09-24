ريهام حجاج تحتفل بعيد ميلادها الـ34 بحضور عدد من نجوم الوسط الفني..«صور»

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احتفلت الفنانة ريهام حجاج بعيد ميلادها الـ34 مساء اليوم الجمعة، بحفل بسيط شهد حضور بعض من زملائها في الوسط الفني، على رأسهم زوجها رجل الأعمال الشهير محمد حلاوة.

دوت الخليج احتفال ريهام حجاج بعيد ميلادها

ريهام حجاج تحتفل بعيد ميلادها بحضور نجوم الوسط الفني

وشاركت حجاج مقتطفات من داخل حفلها مع الجمهور، اذ نشرت مجموعة صور جمعتها بكلا من نيللي كريم والفنانة يسرا وإلهام شاهين، والإعلامية بوسي شلبي، والفنانة يسرا، والمخرجة إيناس الدغيدي، والفنان محمد الشرنوبي وزوجته راندا رياض، وذلك من خلال خاصية ستوري عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

محمد حلاوة يحتفل بعيد ميلاد ريهام حجاج

هذا وقد حرص رجل الأعمال الشهير محمد حلاوة على تهنأة زوجته الفنانة المتألقة ريهام حجاج بعيد ميلادها من خلال مغازلتها ببعض الكلامات الرومانسية التي تبرز أهميتها في حياته وحياة العائلة، اذ نشر صورة لها بمفردها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوها “انستجرام”، وعلق عليها قائلا: “عيد ميلاد سعيد لحب حياتي لمن يضيء حياتي وحياتنا العائلية عيد ميلاد سعيد حبيبة قلبي”

ريهام حجاج تتألق في دراما رمضان 2021

وقدمت ريهام حجاج فى شهر رمضان الماضى مسلسل "وكل ما نفترق" وشارك فى بطولته أحمد فهمى، أيتن عامر، رانيا يوسف، سلوى خطاب، محمد الشرنوبى، طارق عبد العزيز، أحمد صيام، رحاب الجمل، قصة محمد أمين راضى، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد إنتاج طارق الجناينى، وتم عرضه على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسيرة ريهام حجاج الفنية

بدأت ريهام حجاج مشوارها الفني منذ حوالي 10 سنوات، بدأت بالمشاركة في فيلم سفاري الذي كان من بطولة مجموعة من الشباب من بينهم رامز أمير وعمر مصطفى متولي.

وانتقلت ريهام حجاج ، للعمل في الدراما واشتركت في العديد من المسلسلات منها أزمة سكر، ولكن بدايتها الحقيقية كانت بالمشاركة في مسلسل شربات لوز مع يسرا والفنان الراحل سمير غانم.، وشاركت أيضا في بطولة الجزء الأول والثاني من مسلسل "هبة رجل الغراب" حتى تحولت مسيرتها تماما بمشاركتها في مسلسل سجن النسا عام 2014 الذي كان شهادة ميلاد للعديد من النجمات.

حصلت ريهام حجاج على فرصتها في تصدر بوسترات أعمالها بداية من مسلسل كارمن عام 2019، ثم لما كنا صغيرين، وأخيرا مسلسل وكل ما نفترق الذي قدمته خلال الموسم الرمضاني الماضي