جدة - نرمين السيد - قال جوى هود القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكى، إن الموقف فى أفغانستان أوضح أنه من الضرورى العمل مع الشركاء خصوصًا فى دول الخليج من أجل ضمان أن تكون أفغانستان آمنة ولتحقيق سلام داخلى ومع جيرانها ولا تمثل تهديدا لأحد، مشيدًا بإخلاء أكثر من 60 ألف أفغانستانى وأمريكى من خلال دول الخليج.





وأضاف هود، خلال لقاء مع الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، ببرنامج "60 دقيقة" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، أن التعاون المفتاح الرئيسى لضمان استقرار أفغانستان حتى لا تمثل تهديدا إلى دول أخرى فى المستقبل. وأوضح القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكى، أن الشراكة تعد مفتاحا رئيسيا أيضا للتعامل مع العديد من الموضوعات مثل أزمة المناخ ووباء كورونا والكثير مما يجب أن يتم إنجازه مع الأصدقاء فى إفريقيا والشرق الأوسط ودول الخليج.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جوى هود فى 60 دقيقة: التعاون هو المفتاح الرئيسى لضمان استقرار أفغانستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.