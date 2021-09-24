بطريرك الأقباط الكاثوليك يحتفل بخريجى المرحلة الثانوية

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جدة - نرمين السيد - ترأس بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الاحتفالى، بمشاركة الأب يوحنا جورج، راعى كاتدرائية القيامة بالإسكندرية، والأب عيد نظمى، راعى كنيسة السيدة العذراء بالإسكندرية، والأب يوحنا عادل، راعى كنيسة السيدة العذراء بالمعادى، والأب فرنسيس وحيد، مسؤول الشباب.
ألقى البطريرك كلمة العظة، التى أشار فيها إلى فرح الكنيسة بكل شخص منهم اليوم بهم وبنجاحهم، وأضاف أنتم نجاح الكنيسة، كما اختتم قائلا: أنتم مستقبل الكنيسة، ثم ألقى الأب فرنسيس كلمة ختامية للشباب، حثهم فيها على عيش أحلامهم فى كل يوم من أيام حياتهم بطريقتهم الخاصة، وعدم انتظار شىء أو شخص، حتى ينطلقوا للأبعد.
وتم تكريم الشباب من قبل البطريرك، ثم استكمل اليوم بمزيج هائل من الألعاب الترفيهية، والفقرات المختلفة، التى ساعدت الشباب على إخراج طاقتهم، إضافة إلى بعض المهارات لديهم.
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