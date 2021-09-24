الإفتاء: لا مانع من كتابة الآية القرآنية مقرونة بصورة توضيحية لها

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الدار، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، مساء الجمعة، أنه لا مانع من ذلك شرعًا، بل هو مدخل حسن لتوضيح المعانى القرآنية وتسهيل فهمها لقطاع كبير من المسلمين وغيرهم، خصوصًا على من يصعب عليه فهمه من الصغار وغير الناطقين بالعربية.

وتابعت: "إلا أن هذا العمل لدقته يتطلب مراجعة تفصيلية لكل الرسوم التوضيحية الدالة على معانى الآيات من قِبَل الهيئات الدينية المعتمدة، كمجمع البحوث الإسلامية".