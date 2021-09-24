جدة - نرمين السيد - وأوضحت الدار، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، مساء الجمعة، أنه لا مانع من ذلك شرعًا، بل هو مدخل حسن لتوضيح المعانى القرآنية وتسهيل فهمها لقطاع كبير من المسلمين وغيرهم، خصوصًا على من يصعب عليه فهمه من الصغار وغير الناطقين بالعربية.
وتابعت: "إلا أن هذا العمل لدقته يتطلب مراجعة تفصيلية لكل الرسوم التوضيحية الدالة على معانى الآيات من قِبَل الهيئات الدينية المعتمدة، كمجمع البحوث الإسلامية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإفتاء: لا مانع من كتابة الآية القرآنية مقرونة بصورة توضيحية لها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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