المفتى: استراتيجية حقوق الإنسان تسير على منوال دساتير مصر المتعاقبة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخرًا، تهتم بمجالات عديدة، منها الحرص على المساواة وعدم التمييز، مشيرًا إلى أن مصر على المستوى التشريعى منذ دستور عام 1923م وحتى دستور عام 2014م، أكدت على المساواة بين جميع المصريين، فهم جميعًا سواسية أمام القانون والدستور، ولهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، وهو ما أدَّى إلى تمازج النسيج الوطنى المصرى وتماسكه.





وشدد الدكتور شوقى علام، خلال لقائه الأسبوعى مع الإعلامى حمدى رزق، ببرنامج "نظرة" على فضائية صدى البلد، على أن الإسلام دينُ التعايش، ومبادئه تدعو إلى السلام، وتُقِرُّ التعددية، وتأبى العنف، ولذلك أمر بإظهار البر والرحمة والقسط فى التعامل مع المخالفين فى العقيدة، فلم يجبر أحدًا على الدخول فيه، بل ترك الناس على أديانهم، وسمح لهم بممارسة طقوسهم، حتى إن النبى صلى الله عليه وآله وسلم سمح لوفد نصارى نجران بالصلاة فى مسجده الشريف، والمسجد هو بيت الله المختص بالمسلمين، فإنه يجوز -مِن باب أَوْلَى- بناءُ الكنائس ودُور العبادة التى يؤدون فيها عباداتهم وشعائرهم التى التزم المسلمون بالبقاء عليها إذا احتاجوا إلى ذلك.

وتعجب المفتى، من خلط الأوراق فى مجال عقوبة الإعدام، مؤكدًا أنه لا ينبغى أن ينحصر مجال حقوق الإنسان فى المجال السياسى فحسب، فلا توجد محاكمات ذات توجه سياسى، بل جميع المحاكمات تتم فى إطار سيادة القانون، والقضاء المصرى مستقل ونزيه، والمحاكمات تتم بعد تحقيق قضائى متكامل، مشيرًا إلى أن اختزال حقوق الإنسان فى الأغراض السياسية يكون مثل استغلال الدين للوصول لمصالح وأغراض سياسية.

ولفت مفتى الجمهورية، النظر إلى أن حق الإنسان يكون فى محاكمة عادلة، وليس من حقه أن يُفلت من العقاب، فمن يخل بالقانون يخضع للعقاب ولسيادة القانون.

وردًّا على ما يدعيه البعض بأن عقوبة الإعدام تسلب حق الإنسان فى الحياة قال مفتى الجمهورية: إن التشريع المصرى منذ القدم -أى منذ وجود النص القانونى فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر تقريبًا، ومرورًا بالتجربة المصرية إلى الآن- أحاط هذه العقوبة بضمانات كثيرة جدًّا لم نعهدها فى أى قانون آخر قد يكون قد أتى بضمانات كما فى القانون المصرى، وهذه الضمانات تتوافق تمامًا مع أحكام الشريعة.

واختتم المفتى، باستعراضَ الدليل المرجعى فى حواره بتناول عدد من الملفات التى تم طرحها فى جلسات الاستراتيجية لحقوق الإنسان، منها موضوع تقييد الإنجاب وعلاقته بحق الجنين فى الحياة، قائلًا: لقد دعمنا وأيَّدنا كثيرًا من المبادرات المنضبطة التى أطلقتها بعض الوزارات كوزارة التضامن وغيرها، والتى تساهم فى حل المشكلة السكانية، وأصدرنا العديد من الفتاوى التى تجيز تنظيم عملية الإنجاب أو النسل، وأيَّدنا الوسائل المشروعة لذلك قبل تكوين الجنين، وشددنا فى أمر الحفاظ عليه وحمايته بعد تكوينه وخلقه بضوابط حددناها، منها أن الإجهاض لا يكون إلا لضرورة طبية معتبرة.