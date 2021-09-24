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نائبة التنسيقية تجتمع بعمدة قرية المقربية فى مجلس عرفى

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اختتمت الدكتورة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جولتها فى محافظة قنا بزيارة لقرية المقربية بدعوى كريمة من عمدة القرية السيد محمود غلاب للإجتماع بممثلى قرى الترمسة ، العركى ، الدهسة ، الكوم الأخضر ، فرشوط ، حجازة ، الشعرانى  والمقربية فى مجلس عرفى صعيدى ووجه خلال اللقاء أهالى القرى الشكر للنائبة غادة على على جهودها فى دعم مراكز الشباب وتقديم الخدمات اللازمة للأهالى مشيدين بتجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التى أنتجت نواب يجيدون التواصل مع أطياف الشعب المصرى وخاصة فى الأماكن النائية ويسهلون لهم الحصول على الخدمات المقدمة من الدولة المصرية ، بل ويستمعوا للمشكلات والعامة ويحولونها لمشروعات وقوانين تخدم الملايين من المصريين بعد ذلك 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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