نائبة التنسيقية تجتمع بعمدة قرية المقربية فى مجلس عرفى

اختتمت الدكتورة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جولتها فى محافظة قنا بزيارة لقرية المقربية بدعوى كريمة من عمدة القرية السيد محمود غلاب للإجتماع بممثلى قرى الترمسة ، العركى ، الدهسة ، الكوم الأخضر ، فرشوط ، حجازة ، الشعرانى والمقربية فى مجلس عرفى صعيدى ووجه خلال اللقاء أهالى القرى الشكر للنائبة غادة على على جهودها فى دعم مراكز الشباب وتقديم الخدمات اللازمة للأهالى مشيدين بتجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التى أنتجت نواب يجيدون التواصل مع أطياف الشعب المصرى وخاصة فى الأماكن النائية ويسهلون لهم الحصول على الخدمات المقدمة من الدولة المصرية ، بل ويستمعوا للمشكلات والعامة ويحولونها لمشروعات وقوانين تخدم الملايين من المصريين بعد ذلك



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