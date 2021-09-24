انت الان تتابع تفاصيل خبر آلاف الوظائف المعلنة بنشرة وزارة القوى العاملة والهجرة لشهري سبتمبر وأكتوبر 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة عن توفير الآف الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات من الجنسين بمرتبات مجزية، بالإضافة إلى توفير تأمينات طبية واجتماعية، للعمل في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك من خلال النشرة القومية للتشغيل لشهري سبتمبر وأكتوبر 2021، ونتابع الآن على مصر فايف عرض تفاصيل بعض الوظائف كالتالي:-

نشرة وظائف وزارة القوى العاملة والهجرة لشهري سبتمبر و أكتوبر 2021

تعلن شركة السويس للبوليستر ” عتاقة – السويس – المنطقة الصناعية” عن حاجتها إلى شغل عدد 5 فني أنتاح مؤهلات متوسطة، براتب 3000 جنية، بالإضافة إلى حاجتها شغل عدد 10 عامل، مؤهل لا يقل عن إعدادية براتب 3000 جنية، وللتواصل مع الشركة على الأرقام التالية: 0623331138

تعلن الشركة العربية للراديو الترانزستور والأجهزة الكهربائية ” ميدان المستشار عدلي منصور – شارع قيصر بالإسماعيلية” عن حاجتها إلى عمال خدمات وعمال مناوبة، ويشترط مؤهل متوسط، براتب 2000 جنية، وللاستفسار يرجى الاتصال بالشركة على الأرقام التالية: 01140451718

وظائف آخري:

شركة السلام للتصنيع الملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية الأولي بالإسماعيلية، تعلن عن فتح باب التعيين لشغل مراقبين جودة منتج وعمال إنتاج وكي وتعبئة وتغليف، ويشترط أن لا يزيد السن عن 40 سنة من الجنسين، وتوفر الشركة تأمينات طبية واجتماعية ومواصلات من والى، والتقديم من خلال موقع وزارة القوى العاملة والهجرة.

تعلن المدارس الأمريكية الخاصة للغات بالكيلو 3 طريق شبين الكوم- قويسنا- مركز شبين الكوم” عن حاجتها ألي شغل بعض الوظائف الشاغرة كالتالي:-

طبيبة، بكالوريوس طب. ممرضة، بكالوريوس تمريض. عدد 3 فني صيانة مؤهلات متوسطة. عدد 5 سائقين مؤهل متوسط.

وتقدم مرتبات مجزية وتأمينات طبية واجتماعية، وللتواصل مع المدرسة من خلال الأرقام التالية : 048222273

تعلن شركة جيزة لتمية الصعيد بالمنطقة الصناعية، عن حاجتها إلى مئات الوظائف الشاغرة من الجنسين، والتفاصيل كالتالي:-

مطلوب عدد 5 مشرف مؤهل عالي من الجنسين، براتب 1930 جنية. مطلوب عدد 100 عامل حياكة، براتب 1600 جنية. مطلوب عدد 10 عامل تعبئة براتب 1600 جنية.

ويشترط إن لا يقل المؤهل عن متوسط، وان لا يزيد السن عن 30 سنة، وللاستفسار يرجى التواصل مع الشركة من خلال الأرقام التالية: 01008571545

تعلن الشركة العربية لحفظ وتصنيع الحاصلات الزراعية عن حاجتها إلى مسئولين تسويق ومهندسين زراعة، ويشترط أن لا يزيد السن عن 30 سنة، براتب 2500 جنية، وللاستفسار يرجى الاتصال بالشركة من خلال الأرقام التالية: 01006060266

كيفية التقديم على وظائف وزارة القوى العاملة والهجرة

للراغبين في الالتحاق بوظائف وزارة القوى العاملة والهجرة يرجى التسجيل من خلال موقع الوزارة عبر ” تسجيل راغبي العمل “.