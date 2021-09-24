/651755/خاص-بسبب-أزمة-وقف-القيد-بيراميدز-يقترب-من-الحصول-على-خدمات-سيف-الجزيري-مهاجم-الزمالك

مازالت أزمة وقف القيد لنادي الزمالك، هي التي تسيطر على الوسط الرياضي المصري، ومازالت المحاولات مع الفيفا من أجل حل هذه الأزمة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعلم موقع دوت الخليج أن إدارة بيراميدز فتحت خط المفاوضات مع إدارة الزمالك من أجل الحصول على خدمات سيف الجزيري، لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وترغب إدارة بيراميدز في تقوية عناصر الفريق قبل بداية الموسم الجديد، ووافق إيهاب جلال المدير الفني للفريق على بدأ المفاوضات مع مهاجم الزمالك.

وينتظر مسئولي بيراميدز حتى نهاية القيد في مصر، وسيتم حسم هذا الأمر قبل 7 أكتوبر القادم.

وتريد إدارة الزمالك، الدخول في صفقة تبادلية، مقابل رحيل سيف الجزيري، ولكن حتى الأن لم يتم تحديد اللاعبين، وتنتظر الإدارة موافقة إيهاب جلال على رحيل أحد اللاعبين للقلعة البيضاء خلال الفترة القادمة.

ميتشو: فشلت في تدريب الزمالك بسبب عدم وجود الروح والحماس بين اللاعبين عكس ما يحدث حالياً

كشف ميلوتين ميتشو، مدرب الزمالك السابق، عن الأسباب الحقيقة التي دفعته للرحيل عن نادي الزمالك خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "بي أون تايم" سعدت للغاية بتواجدي في الدوري المصري عبر بوابة نادي الزمالك، وكانت من المحطات الهامة في مسيرتي التدريبية، ولكن الأمور لم تكن على ما يرام، ولكنني أحترمك الجميع في النادي ومازالت علاقتي جيدة بهم".

رحيل سيف الجزيري لبيراميدز

وواصل" تواصلت مع باتريس كارتيرون مدرب الفريق الحالي وقدت له التهنئة على الفوز ببطولة الدوري المصري، فهو من أفضل المدربين المتواجدين حاليا في البطولة ويمتلك سيرة ذاتية كبيرة للغاية".

وتابع" خلال التفرة التي كنت أدرب فيها الزمالك، لم يكن الحماس متواجد داخل الفريق وواجهت مشاكل عديدة، أدت لعدم نجاح التجربة، وكان هناك تقصير من الإدارة وكانت صعبة للغاية، مقارنة بالفترة الحالية مع باتريس كارتيرون".

وزاد" لسوء الحظ رحلت عن نادي الزمالك، ولكنني سعيد بالنجاحات التي حققها الفريق خلال السنوات الأخيرة، وآخرها بطولة الدوري، فهذا الأمر أسعدني كثيرا".

وأردف" لم تكن هناك أي مشاكل أو أزمات مع الإدارة، والفريق الفني كان يبذل مجهودا كبيرا من أجل النجاح، وطريقة اتخاذ القرارات كنت المسئول الأول دائما".

واختتم" عند رحيلي عن نادي الزمالك كان الرحيل بطريقة جدية ومحترفة بين الطرفين، وهذا ما يهم ولم تحدث أي مشاكل مع الإدارة وأتمنى لهم التوفيق دائما".