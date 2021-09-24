/651758/إيهاب-جلال-أرفض-بيع-السعيد-ودونجا-للزمالك-ونسعى-لحسم-التعاقد-مع-مدافع-الأهلي

أكد إيهاب جلال، المدير الفني الجديد لنادي بيراميدز، أنه رحل عن النادي الإسماعيلي، قبل التعاقد مع فريق بيراميدز بيوم واحد فقط، وليس كما أثير أنه كان هناك إتفاق مسبق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" رحيلي عن الإسماعيلي من أجل الصالح العام للفريق ومنحت الإدارة وقتاً طويلا من أجل التعاقد مع مدرب متميز، وجاء طلعت يوسف، وهو أحد أكبر المدربين في الدوري المصري".

وتابع" من المؤكد أنني سوف أعود لتدريب الإسماعيلي مرة أخرى وأتمنى أن يكون هناك استقرار إداري داخل الفريق من أجل تحقيق النجاحات والمنافسة على البطولات".

وزاد" سنقوم بعمل فترة إعداد خلال الفترة القادمة من أجل المواصلة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية والمنافسة عليها وليس الوصول للمراكز المتقدمة، وسيكون هناك تدعيمات للفريق خلال الفترة القادمة".

وأكمل" عبد الله السعيد ونبيل عماد دونجا، لن يذهبوا لأي فريق الموسم القادم لأننا نريد المنافسة على البطولات وليس التمثيل المشرف ونريد جميع اللاعبين خلال الفترة القادمة".

واختتم" هناك أحاديث حول تعاقد النادي مع حسين السيد لاعب الإسماعيلي، ولكن لم يتم حسم الأمر حتى الأن، والإدارة كانت تتفاوض معه قبل تواجدي مع الفريق ولديه العديد من العروض ثم يختار في نهاية المطاف، والتعاقد مع اللاعبين المصريين أصبح من الصعب حدوثة بكل سهولة".

خاص.. بسبب أزمة وقف القيد.. بيراميدز يقترب من الحصول على خدمات سيف الجزيري مهاجم الزمالك

مازالت أزمة وقف القيد لنادي الزمالك، هي التي تسيطر على الوسط الرياضي المصري، ومازالت المحاولات مع الفيفا من أجل حل هذه الأزمة.

وعلم موقع دوت الخليج أن إدارة بيراميدز فتحت خط المفاوضات مع إدارة الزمالك من أجل الحصول على خدمات سيف الجزيري، لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وترغب إدارة بيراميدز في تقوية عناصر الفريق قبل بداية الموسم الجديد، ووافق إيهاب جلال المدير الفني للفريق على بدأ المفاوضات مع مهاجم الزمالك.

بيراميدز يتفاوض مع حسين السيد لاعب الأهلي السابق

وينتظر مسئولي بيراميدز حتى نهاية القيد في مصر، وسيتم حسم هذا الأمر قبل 7 أكتوبر القادم.

وتريد إدارة الزمالك، الدخول في صفقة تبادلية، مقابل رحيل سيف الجزيري، ولكن حتى الأن لم يتم تحديد اللاعبين، وتنتظر الإدارة موافقة إيهاب جلال على رحيل أحد اللاعبين للقلعة البيضاء خلال الفترة القادمة.