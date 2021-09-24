برلمانية تنسيقية الأحزاب تلتقى بممثلى 8 قرى فى قنا خلال مجلس عرفى

جدة - نرمين السيد - وخلال الزيارة اجتمعت النائبة، مع ممثلى قرى "الترمسة – العراكى – الدهشة – الكوم الأخضر – فرشوط – حجازة – الشعرانى – المقربية"، وذلك خلال انعقاد مجلس عرفى صعيدى. ووجه ممثلو القرى الشكر للدكتورة غادة على، على جهودها فى دعم مراكز الشباب وتقديم الخدمات الضرورية لهم، مشيدين بتجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التى أنتجت نوابا يجيدون التواصل مع أطياف الشعب المصرى، خصوصًا فى الأماكن النائية ويسهلون لهم الحصول على الخدمات المقدمة من الدولة ويستمعون للمشكلات.

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