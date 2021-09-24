/651764/ليس-كالموجات-الثلاث-السابقين-وزيرة-الصحة-مستعدين-لمواجهة-الموجة-الرابعة-من-كورونا

زفت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بشرة سارة للمواطنين بشأن الوضع الحالي لازمة فيروس كورونا موضحة ان الموجة الرابعة تشهد انخفاض معدل الوفيات لفيروس كورونا مقارنة بالموجات الثلاث التي شهدتها مصر على مدار الفترة الماضية بالتزامن مع التوسع في تلقي اللقاحات.

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وأكدت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد في تصريحات صحفية،على استعداد وزارة الصحة والسكان لمواجهة الموجة الرابعة وتوافر جميع المستلزمات الطبية والوقائية وكذلك الأكسجين الطبي بالمستشفيات، مشددة على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لتجنب زيادة الإصابات خلال ذروة الموجة الرابعة.

وأشارت إلى إنتاج 2 مليون جرعة من لقاح "فاكسيرا – سينوفاك" المُصنع محليًا خلال الأسابيع الأخيرة، موضحة أن مصر استقبلت مواد خام لتنصيع 15 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا، وجار استلام مواد خام تكفي لتصنيع 15 مليون جرعة أخرى، مؤكدة قدرة مصر على تأمين الاحتياج المحلي من اللقاحات بطاقة 80 مليون جرعة من المقرر الانتهاء من تصنيعها بنهاية شهر ديسمبر المقبل.