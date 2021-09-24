/651744/كشف-ملابسات-انتحار-شاب-من-أعلى-كوبري-طلخا-في-الدقهلية

نجحت قوات الإنقاذ النهري بالدقهلية، في انتشال جثة شاب مجهول الهوية ألقى بنفسه بالنيل من أعلى كوبري طلخا.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل انتشال جثة شاب مجهول الهوية ألقى بنفسه بالنيل من أعلى كوبري طلخا

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من شرطة النجدة بالحادث، أتضح بعد قيام عدد من الأهالي بإبلاغ النجدة، قيام شاب بإلقاء نفسه من أعلى كوبري طلخا.

انتقلت على الفور قوات الإنقاذ النهري وسيارة الإسعاف لمكان البلاغ، حيث تم تمشيط المنطقة والاستعانة برجال الإنقاذ الذين تمكنوا من انتشال الجثمان وتم نقله لمستشفى المنصورة العام الجديد «الدولي».

وإخطرت النيابة العامة بالواقعة، التي باشرت التحقيق وطلبت تحريات المباحث حول هوية الشاب المنتحر وملابسات الواقعة.

وفي سياق أخر تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء نبيل سليم من القبض على شاب اغتصب خطيبته بعد تخديرها بوضع أقراص مخدرة داخل كوب عصير في منطقة حلوان، وحرر محضر بالواقعة.

تلقي قسم شرطة حلوان المقدم أحمد فرج، بلاغا من والد فتاة تدعي "ن"، 18 سنة، مقيمة بدائرة القسم مفاده اكتشافه حمل ابنته وبسؤالها أخبرته أن خطيبها "ع.م"، 25 سنة، اعتدي عليها جنسيا.

القبض على المتهم

وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى محل الواقعة، وتم القبض على المتهم الذى اعترف أمام رجال المباحث، بوضع أقراص مخدرة لخطيبته داخل عصير وتخديرها، خلال قيامها بزيارته في وجود والدته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم وتم احالته للنيابة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.