/651757/وائل-جمعة-لن-يتم-مجاملة-أي-لاعب-على-حساب-منتخب-مصر-وحسن-شحاتة-كان-يضم-لاعبي-الأهلي-لأنهم-الأفضل-فقط

أكد وائل جمعة، مدير منتخب مصر، أنه على تواصل دائم مع مصطفى محمد، مهاجم جالاتا سراي التركي، وأن تواجده في معسكر المنتخب القادم وارد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" تحدثت مع مصطفى محمد حول الأزمة الأخيرة التي حدثت مع منتخب مصر، ونحتاجه كثيراً خلال الفترة القادمة، نظرا لعدم وجود عدد وافر من المهاجمين في الخط الأمامي".

وواصل" العدل والاحترافية هم أساس انضمام اللاعبين لمنتخب مصر، ولن يتم مجاملة أي لاعب خلال الفترة القادمة، وأكبر مثال أن حسن شحاتة كان يضم لاعبي الأهلي لأنهم الأفضل في ذلك الوقت ولا ننظر لاسم الأهلي أو الزمالك في الاختيارات".

وتابع" من الصعب تفضيل المصلحة الشخصية عن المصلحة العامة، اختيار لاعبي الأهلي والزمالك سيكون على حسب الحاجة للاعب وليس انضمام لاعبي الأهلي والزمالك فقط، ونريد إسعاد الشعب المصري وتحقيق النجاحات".

واختتم" لا ننظر إلى سن اللاعبين وإنما الأداء فقط هو الفاصل في انضمام اللاعبين، وكارلوس كيروش أعلن ذلك خلال المحاضرات التي تجمعنا معه، والمعسكر القادم سيكون على كامل الجاهزية".

وائل جمعة: معسكر منتخب مصر القادم سيكون مغلق ومحكم.. ونعلن الموقف النهائي لمصطفى محمد قبل إعلان قائمة مبارتي ليبيا

أكد وائل جمعة مدير منتخب مصر، أن مباراة الفراعنة أمام ليبيا ستكون على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ونتمنى تواجد الجمهور في المباراة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "مساء اون تايم" محمد صلاح يتنتهي مبارياتة مع ليفربول يوم 2 أكتوبر ثم بعد ذلك يتواجد مع منتخب مر، ونحن سعداء بتواجدة في التجمع القادم، ورفع الحظر عن مصر له أهمية كبيرة ونعمل على الظهور بشكل جيد خلال الفترة القادمة".

وائل جمعة يتحدث عن منتخب مصر

وتابع" مصطفى محمد سنعلن عن موقفة النهائي من التواجد في المعسكر القادم من عدمة غدا عندما نعلن الأسماء التي ستكون متواجدة في لقائي ليبيا، والأهم هو مصلحة المنتخب ونعمل من أجل عودة الإنضباط لمنتخب مصر".

وواصل" جميع اللاعبين يمتلكوا أخلاق عالية كبيرة للغاية، وبالنظر لمحمد صلاح فهو لم يتغير نهائيا، ونحن نتغير في بعض الأحيان والجميع يحترم ويتمنى رؤية محمد صلاح مع منتخب مصر".

واختتم" المعسكر القادم سيكون مغلق ومحكم تماما لأننا نريد العبور من المرحلة الحالية والصعبة لبر الأمان، والأهم هو الفوز بمبارتي ليبيا وأن نحصل على الأسماء الأفضل التي تساعد في نجاح المنظومة الرياضية".