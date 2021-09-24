« تحلل جزئي»..العثور على جثة شاب داحل شقته في كفر الشيخ

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عثر أهالي منطقة القنطرة التابعة لمدينة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، على جثة شاب في حالة تحلل جزئى، داخل شقة الخاصة بي.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل العثور على جثة شاب في حالة تحلل جزئى داخل شقة في كفر الشيخ

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إشارة من مأمور قسم أول كفر الشيخ، بورود بلاغ من أهالي منطقة القنطرة بالعثور على جثة شاب ثلاثيني في حالة تحلل جزئي.

حالة تحلل جزئي

وعلى الفور انتقل عدد من القيادات الأمنية لمكان البلاغ، وأتضح انبعاث روائح من داخل شقة سكنية يقيم فيها شاب في نهاية العقد الثالث «ا . ي»، ليقوم الأهالي باكتشاف الوفاة بعد عدم استجابة الشاب لمحاولة الأهالي بمعرفة سبب تغيبه وانبعاث روائح من داخل الوحدة السكنية بالدخول لها، وأتضح وجود الشاب متوفي وفي حالة تحلل جزئي.

الوفاة طبيعية

وبتوقيع الكشف الطبي الظاهري علي الشاب من قبل مفتش الصحة أتضح أن الوفاة طبيعية، نتيجة تعرض الشاب لأزمة قلبية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، وعلى الفور تم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة.