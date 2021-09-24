خاص.. حسين الشحات خارج لقاء إنبي.. وغيابة عن الملاعب 15 يوماً ويبتعد عن منتخب مصر

/651761/خاص-حسين-الشحات-خارج-لقاء-إنبي-وغيابة-عن-الملاعب-15-يوما-ويبتعد-عن-منتخب-مصر

غاب حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، عن تدريبات الفريق اليوم، وذلك قبل لقاء إنبي الهام في بطولة كأس مصر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعلم موقع دوت الخليج أن حسين الشحات يعاني من إصابة على مستوى العضلة الضامة، ولن يتمكن من المشاركة في تدريبات الكرة إلا بعد 15 يوماً على الأقل.

وبهذا يغيب حسين الشحات عن مباراة إنبي بجانب مباريات دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المتوقع أن يغيب حسين الشحات عن تدريبات الأهلي لمدة 15 يوماً ثم يعود بعدها لتدريبات الفريق، وسيخوض برنامج تأهيلي مكثف خلال الفترة القادمة.

وبذلك يبتعد حسين الشحات عن معسكر منتخب مصر القادم أيضا، وذلك من أجل خوض لقائي ليبيا في تصفيات أفريقيا لكأس العالم.

وائل جمعة: لن يتم مجاملة أي لاعب على حساب منتخب مصر.. وحسن شحاتة كان يضم لاعبي الأهلي لأنهم الأفضل فقط

أكد وائل جمعة، مدير منتخب مصر، أنه على تواصل دائم مع مصطفى محمد، مهاجم جالاتا سراي التركي، وأن تواجده في معسكر المنتخب القادم وارد.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" تحدثت مع مصطفى محمد حول الأزمة الأخيرة التي حدثت مع منتخب مصر، ونحتاجه كثيراً خلال الفترة القادمة، نظرا لعدم وجود عدد وافر من المهاجمين في الخط الأمامي".

وواصل" العدل والاحترافية هم أساس انضمام اللاعبين لمنتخب مصر، ولن يتم مجاملة أي لاعب خلال الفترة القادمة، وأكبر مثال أن حسن شحاتة كان يضم لاعبي الأهلي لأنهم الأفضل في ذلك الوقت ولا ننظر لاسم الأهلي أو الزمالك في الاختيارات".

غياب حسين الشحات عن مباراة إنبي

وتابع" من الصعب تفضيل المصلحة الشخصية عن المصلحة العامة، اختيار لاعبي الأهلي والزمالك سيكون على حسب الحاجة للاعب وليس انضمام لاعبي الأهلي والزمالك فقط، ونريد إسعاد الشعب المصري وتحقيق النجاحات".

واختتم" لا ننظر إلى سن اللاعبين وإنما الأداء فقط هو الفاصل في انضمام اللاعبين، وكارلوس كيروش أعلن ذلك خلال المحاضرات التي تجمعنا معه، والمعسكر القادم سيكون على كامل الجاهزية".

أكد وائل جمعة مدير منتخب مصر، أن مباراة الفراعنة أمام ليبيا ستكون على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ونتمنى تواجد الجمهور في المباراة.