/651762/تفاصيل-جديدة-في-واقعة سقوط-أم-وطفلتيها-من-الطابق-الخامس-بـ-15-مايو

عثر الأهالي على جثة سيدة تدعى أماني موسى تبلغ من العمر 35 عاما، وطفلتين ملك ومي 6 سنوات و11 شهرًا على الترتيب، بعد وفاتهم متأثرين بإصابتهم، بعد سقوطهم من بلكونة منزلهم.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل سقوط أم وطفلتيها من الطابق الخامس بـ 15 مايو تفاصيل الواقعة ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة النجدة، تلقت إخطارا من الأهالي يفيد بالعثور بوجود متوفين في إحدى المجاورات بمدينة 15 مايو، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بمكان الواقعة الدور الخامس وبالمعاينةوالفحص أتضح وجود كسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم نتيجة السقوط من علو، وأنهما سقطتا من الدور الخامس بأحد العمارات السكنية وجاري الوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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