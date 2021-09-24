تأكيداً لـ«دوت الخليج»: الزمالك يؤكد قيمة الشرط الجزائي في عقد باتريس كارتيرون المقدر بـ 300 ألف دولار

/651763/تأكيدا-لـتحيا-مصر-الزمالك-يؤكد-قيمة-الشرط-الجزائي-في-عقد-باتريس-كارتيرون-المقدر-بـ-300-ألف-دولار

تحدث محمد الأتربي، نائب رئيس الزمالك، عن تفاصيل عقد باتريس كارتيرون مع الزمالك، وقيمة الشرط الجزائي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف الأتربي خلال تصريحات تليفزيونية" أن إدارة النادي قررت وجود الشرط الجزائي، ولكن بمقابل مالي أكبر من العقد القديم، ووافق باتريس كارتيرون على ها الأمر.

وأكمل" قيمة الشرط الجزائي في عقد باتريس كارتيرون مع الزمالك، هو 300 ألف دولار، أي شهرين من قيمة ما يحصل عليه مع النادي.

وكان موقع دوت الخليج نشر تفاصيل عقد باتريس كارتيرون مع الزمالك بعد التجديد الرسمي.

وأختتم" الشرط الجزائي كان بمقابل أعلى وأكبر من العقد القديم، وتم تمديد تعاقد المدرب معنا لمدة 3 سنوات قادمة، ليغلق باب الرحيل عن الفريق، من أجل مزيد من الاستمرار.

خاص.. تعرف على تفاصيل عقد باتريس كارتيرون الجديد مع الزمالك وأزمة الشرط الجزائي

أعلن نادي الزمالك، تجديد تعاقد باتريس كارتيرون، المدرب الفرنسي، لمدة 3 مواسم قادمة، تبدأ من الموسم الجديد.

وعلم موقع دوت الخليج أن العقد الجديد لباتريس كارتيرون، شهد زيادة مالية قدرها 30 ألف دولار عن العقد السابق.

ويحصل باتريس كارتيرون في العقد الجديد على مبلغ 150 ألف دولار، أما العقد القديم فكان يحصل على 120 ألف دولار فقط.

بينما تم توقيع شرط جزائي على الطرفين في حال طلب أحد الأطراف إنهاء العقد، وتم وضع مبلغ 300 ألف دولار، أي قيمة شهرين من عقد المدرب الجديد مع الزمالك.

تفاصيل عقد باتريس كارتيرون مع الزمالك

وكان المدرب الفرنسي يريد وضع 150 ألف دولار فقط في قيمة الشرط الجزائي، ولكن اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك كان لديها القرار النهائي بوضع 300 ألف دولار.

أكد باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، أنه سعيد بتمديد تعاقده مع القلعة البيضاء، لمدة 3 مواسم قادمة.

وأضاف كارتيرون خلال تصريحاته للموقع الرسمي للنادي" أشكر حسين لبيب رئيس النادي على هذا الدعم، ويعمل دائما على حل المشاكل سريعا داخل الفريق ونقدر مجهوداته طوال الفترة الماضية.

وتابع" كانت هناك عروض عديدة جاءت لي من بعض الدوريات الخارجية، ولكنني فضلت التواجد مع نادي الزمالك لفترة جديدة بحثاً عن الألقاب و النجاحات".

وزاد" طموحاتي كبيرة مع الزمالك من أجل الفوز بالبطولات خلال الفترة القادمة، ونادي الزمالك يمتلك حالياً جيل قوي من اللاعبين الشباب وأصحاب الخبرة".