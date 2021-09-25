شكرى⁩ يلتقى نظيره البرازيلى لبحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية

جدة - نرمين السيد - التقى وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى‬⁩ بنظيره البرازيلى كارلوس فرانسا؛ لبحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلديّن.



جدة - نرمين السيد - التقى وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى‬⁩ بنظيره البرازيلى كارلوس فرانسا؛ لبحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلديّن. وبحث شكرى مع نظيره البرازيلى، التعاون المشترك بشأن القضايا الإقليمية والدولية فى إطار عضوية البرازيل غير الدائمة بمجلس الأمن لعامى 2022-2023.

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