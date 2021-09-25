/651765/محمود-النبا-حكما-لمباراة-الأهلي-وإنبي-بكأس-مصر-اليوم

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، حكام مباراة اليوم بين الأهلي وإنبي، ضمن مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس مصر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتم إسناد المباراة تحكيمياً للحكم الدولي محمود البنا، ويعاونه كلا من، محمود أبو الرجال، وأحمد توفيق طلب، ومجدي خاطر.

وتقام المباراة في تمام السابعة مساء على ستاد الإسكندرية.

وكان فريق لعب أمس وفاز على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في إطار دور الـ 16 لبطولة كأس مصر.

وينتظر بيراميدز الفائز من هذه المباراة، من أجل المواجهة المرتقبة في دور الـ 8.

مدرب الزمالك السابق: بيتسو موسيماني من أفضل 3 مدربين في أفريقيا.. ويجب أن يلقى الدعم من إدارة الأهلي

أكد ميتشو، مدرب الزمالك السابق، أن بيتسو موسيماني مدرب الأهلي صديق شخصي لي منذ 30 عاما.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "بي أون تايم" أعرف موسيماني جيدا للغاية، فهو من أفضل 3 مدربين في قارة أفريقيا، وكرة القدم لا تكون فوز على طول الطريق".

وتابع" الزمالك تمكن من الفوز بالدوري، والأهلي بسبب المنافسات الأفريقية الهامة، فشل في تحقيق بطولة الدوري، ولكنه فاز ببطولتي أفريقيا، وهناك عدد كبير من الغيابات داخل الفريق وله تأثير على خسارة كأس السوبر المصري".

وواصل" لابد أن تتفهم إدارة الأهلي بسبب الهزائم الأخيرة للأهلي، ولابد أن يكون هناك دعم من الإدارة للمدرب، خاصة أن هناك سوء حظ في الفترة الأخيرة، وأيضا الإجهاد العام الذي يعاني منه الفريق مؤخرا، ويجب أن لا ينسى له أحد الفوز ببطولتي أفريقيا على التوالي".

تعيين محمود البنا لإدارة مباراة الأهلي وإنبي

وزاد" لابد أن لا يتم حساب موسيماني بالقطعة، ولكن في المجمل العام هو ناجح مع النادي الأهلي، ويجب أن يأخذ فرصته كاملة بشكل كبير، ولا يمكن أن نحكم في مباراة واحدة على ما قدمة للنادي الأهلي".

واختتم" التناغم مطلوب بين العناصر الجديدة التي جاءت للفريق مؤخرا والفريق المتواجد من الموسم الماضي، فهذا الأمر هام وجيد للغاية ولابد من الاستفادة من الصفقات الجديدة قدر المستطاع لتحسين الأداء".