جدة - نرمين السيد - ناشدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أولياء الأمور وأهالى الطلبة بسرعة التوجه من أجل تلقى لقاح كورونا حماية لأبنائهم من أجل الذهاب للمدارس فى العام الدراسى الجديد، نظراً للازدحام الذى يحدث أمام أبواب المدارس والجامعات خاصة فى الأيام الأولى من الدراسة.





وأوضحت زايد، خلال مداخلة هاتفية لها فى برنامج الحكاية مع الإعلامى عمرو أديب، أن الوزارة تقوم حاليًا بإعطاء التطعيمات لكل القائمين على العملية التعليمة من المعلمين والإداريين. وأشارت إلى أن قارة إفريقيا تشهد بداية الموجة الرابعة، بينما أوروبا تشهد تراجع الموجة الرابعة وتقليل الوفيات بشكل كبير خلال الفترة الحالية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة الصحة تناشد اولياء الأمور بسرعة التوجه من أجل تلقى لقاح كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.