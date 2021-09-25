وزيرة الهجرة : المصريون بالخارج يتسارعون فى المشاركة فى «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - وأضافت مكرم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حصاد الأسبوع"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن المصريين بالخارج يتسارعون للمشاركة فى مبادرة "حياة كريمة" خاصة وأن أكثرهم من القرى ويسعون لتنمية هذه القرى.

وأشارت إلى أن "يوم 2 أكتوبر المقبل ستكون هناك أول فاعلية لدعم مبادرة حياة كريمة من أبناء الوطن فى أمريكا"، موضحة أنه تم إطلاق منصة إلكترونية لتبرعات المصريين بالخارج.

وقالت مكرم إن وزارة الهجرة تقوم بتلبية احتياجات المصريين فى الخارج وفق تكليفات القيادة السياسية، مشيرة إلى أن الكثير من المصريين بالخارج وخاصة أبناء الوطن فى منطقة الخليج والدول العربية، كانت لديهم مشكلة فى شحن الجثامين مرة أخرى للوطن.

وأضافت أنه كمرحلة أولى لوثيقة التأمين ترتبط بشحن الجثامين فى حالة الوفاة عند الحوادث وتعويض أسرة المتوفى بالمبلغ التعويضى المناسب، لافتة إلى أن هناك تعاونا وتنسيقا تاما مع وزير الداخلية ورئيس الرقابة المالية ورئيس الاتحاد المصرى للتأمين لإصدار وثيقة التأمين.

وأشارت إلى أن الوثيقة تعتبر اختيارية وتلبى احتياجات المصريين فى الخارج، موضحة أن الوثيقة يتم إصدارها فى مصر أو السفارات المصرية بالخارج، بمبلغ ضئيل وهى مرحلة أولى كشحن الجثامين المصرية من الخارج.