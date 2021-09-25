البابا تواضروس يستقبل كشافة المنارة وعددا من خدام ملتقى لوجوس

جدة - نرمين السيد - التقى قداسة البابا تواضروس الثانى، اليوم الجمعة، فى المقر البابوى بالقاهرة فريق كشافة "المنارة" بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بشارع عياد بك فى شبرا، ومجموعة المصممين والموسيقيين الذين شاركوا فى خدمة ملتقى لوجوس الأول لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.





وقدم قائد الفريق الكشفى ملخصا عن تاريخ الكشافة وخدمتها فى الكنيسة، ثم ألقى قداسة البابا كلمة حول الجذور المصرية القبطية، وكيف يرتبط الشباب بجذوره ويستمتع بها. كما أجاب قداسته على عدد من الأسئلة، واستمع إلى رؤيتهم المستقبلية لمثل هذه الملتقيات وكيفية تطويرها، ثم أهداهم درع الملتقى تكريما لمجهوداتهم. واختتم اللقاء بالتقاط الصور التذكارية مع قداسة البابا.

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