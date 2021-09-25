ومن المتوقع أن يسود طقس لطيف ليلا على شمال ووسط الجمهورية، يميل للبرودة خلال آخر على مناطق من شمال الصحراء الغربية والدلتا، بارد على مرتفعات جنوب سيناء، معتدل على جنوب الجمهورية والبحر الأحمر.
كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال الجمهورية تزداد كمياتها أحيانا، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الدلتا، كما تظهر بعض السحب المتوسطة على مناطق من جنوب شرق الجمهورية، والأجواء مشمسة على باقى الأنحاء.
وبالنسبة لحركة الرياح، يتوقع الخبراء على شمال الجمهورية تهب رياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.
وعلى وسط وجنوب الجمهورية تهب رياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة ، تنشط على منطقة خليج السويس و البحر الأحمر.
كما تتكون الشبورة المائية الخفيفة صباحا على بعض المناطق الشمالية .
وعن درجات الحرارة العظمى و الصغرى المتوقعة اليوم :
القاهرة 31/19
الإسكندرية 27/22
مرسى مطروح 27/21
السلوم 26/19
دمياط 28/19
بورسعيد 27/22
العريش 29/20
الزقازيق 31/17
طنطا 32/18
شبين الكوم 32/18
بنها 32/17
المنصورة 31/18
كفر الشيخ 31/17
دمنهور 31/17
المحلة الكبرى 32/18
العاشر من رمضان 30/19
الإسماعيلية 30/20
السويس 31/22
الفيوم 32/17
بنى سويف 32/19
المنيا 31/19
أسيوط 31/21
سوهاج 32/23
قنا 35/24
الأقصر 35/25
أسوان 36/26
رأس سدر 31/21
شرم الشيخ 32/26
سانت كاترين 25/14
الغردقة 30/24
مرسى علم 32/26
شلاتين 36/27
أبورماد 34/27
حلايب 35/28
رأس حدربة 36/28
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طقس اليوم : معتدل نهارا على السواحل الشمالية.. وشبورة مائية صباحا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.