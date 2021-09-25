طقس اليوم : معتدل نهارا على السواحل الشمالية.. وشبورة مائية صباحا

جدة - نرمين السيد - أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن من المتوقع أن يسود البلاد اليوم طقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الدلتا والقاهرة ومنطقة القناة وصولا لوسط الصعيد، حار على جنوب الصعيد .





ومن المتوقع أن يسود طقس لطيف ليلا على شمال ووسط الجمهورية، يميل للبرودة خلال آخر على مناطق من شمال الصحراء الغربية والدلتا، بارد على مرتفعات جنوب سيناء، معتدل على جنوب الجمهورية والبحر الأحمر.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال الجمهورية تزداد كمياتها أحيانا، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الدلتا، كما تظهر بعض السحب المتوسطة على مناطق من جنوب شرق الجمهورية، والأجواء مشمسة على باقى الأنحاء.

وبالنسبة لحركة الرياح، يتوقع الخبراء على شمال الجمهورية تهب رياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

وعلى وسط وجنوب الجمهورية تهب رياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة ، تنشط على منطقة خليج السويس و البحر الأحمر.

كما تتكون الشبورة المائية الخفيفة صباحا على بعض المناطق الشمالية .

وعن درجات الحرارة العظمى و الصغرى المتوقعة اليوم :

القاهرة 31/19

الإسكندرية 27/22

مرسى مطروح 27/21

السلوم 26/19

دمياط 28/19

بورسعيد 27/22

العريش 29/20

الزقازيق 31/17

طنطا 32/18

شبين الكوم 32/18

بنها 32/17

المنصورة 31/18

كفر الشيخ 31/17

دمنهور 31/17

المحلة الكبرى 32/18

العاشر من رمضان 30/19

الإسماعيلية 30/20

السويس 31/22

الفيوم 32/17

بنى سويف 32/19

المنيا 31/19

أسيوط 31/21

سوهاج 32/23

قنا 35/24

الأقصر 35/25

أسوان 36/26

رأس سدر 31/21

شرم الشيخ 32/26

سانت كاترين 25/14

الغردقة 30/24

مرسى علم 32/26

شلاتين 36/27

أبورماد 34/27

حلايب 35/28

رأس حدربة 36/28