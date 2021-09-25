/651767/مواعيد-مباريات-اليوم-السبت--والقنوات-الناقلة

تقام اليوم السبت العديد من المباريات الهامة فى مختلف ملاعب العالم فى مقدمتها مواجهة الاهلي أمام إنبي في كأس مصر، ومباراة برينتفورد ضد ليفربول فى الدورى الإنجليزى،

ويرصد تحيا مصر التفاصيل: مواعيد مباريات كأس مصر تقام مباراة الأهلي أمام إنبي في تمام الساعة السابعة مساء على قناة on time sport مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي تشيلسي أمام مانشستر سيتي في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium مانشستر يونايتد أمام أستون فيلا في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium إيفرتون أمام نوريتش سيتي في تمام الساعة الرابعة عصرا beIN Sports 2 HD ليدز يونايتد أمام وست هام يونايتد الساعة الرابعة عصرا beIN Sports 3 HD Premium ليستر سيتي أمام بيرنلي في تمام الساعة الرابعة عصرا beIN Sports 1 HD Premium واتفورد نيوكاسل يونايتد الساعة الرابعة عصرا beIN Sports 2 HD Premium برينتفورد ليفربول الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium مواعيد مباريات الدوري الإسباني ديبورتيفو ألافيس أمام أتلتيكو مدريد في تمام الساعة الثانية ظهرا على قناة beIN Sports HD 1 فالنسيا أمام أتلتيك بيلباو في تمام الساعة الرابعة والربع عصرا beIN Sports HD 1 إشبيلية أمام إسبانيول في تمام الساعة السادسة والنصف مساء beIN Sports HD 1 ريال مدريد أمام فياريال في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD 1 مواعيد مباريات الدوري الفرنسي سانت إيتيان أمام نيس في تمام الساعة الخامسة مساء ستراسبورج أمام ليل في تمام الساعة السابعة مساء ليون أمام لوريان في تمام الساعة التاسعة مساء باريس سان جيرمان أمام مونبلييه في تمام الساعة التاسعة مساء

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