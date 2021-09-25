موعد مباراة الاهل ضد إنبي.. والتشكيل المتوقع

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

هى المباراة التي يتطلع المارد الأحمر للفوز بها للصعود لدور الثمانية للبطولة التي يحمل لقبها ويرغب في مواصلة مشواره للحفاظ على لقبه وبحثاً عن مصالحة جماهيره الغاضبة من خسارة بطولة السوبر في المباراة الأخيرة أمام الطلائع بركلات الترجيح 3-2.

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق - بدر بانون- ياسر إبراهيم - علي معلول

خط الوسط: عمرو السولية - اليو ديانج- محمد مجدي افشة - كهربا - ميكيسوني

خط الهجوم: محمد شريف.

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، حكام مباراة اليوم بين الأهلي وإنبي، ضمن مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس مصر.

وتم إسناد المباراة تحكيمياً للحكم الدولي محمود البنا، ويعاونه كلا من، محمود أبو الرجال، وأحمد توفيق طلب، ومجدي خاطر.

يعقد مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، اجتماعا في الرابعة عصر الثلاثاء المقبل، وذلك لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بقطاعات الأهلي، بالإضافة إلى الملفات الخاصة بفروع النادي المختلفة.

مهاجم سموحة للأهلي

أعلن النادى الأهلي عن تعاقده مع حسام حسن رابع صفقاته الصيفية هذا الموسم قادماً من نادي سموحة السكندري، بعد الإعلان عن صفقاته الأولى الثلاثه، بأول صفقة بكريم فؤاد، وبعده بيرسي تاو، وميكويسوني.

أرقام حسام حسن

وشارك حسام حسن في 15 مباراة أحرز خلالها تسعة أهداف قبل الخروج على سبيل الإعارة للعب في صفوف فريق نادي أهلي طرابلس الليبي.

وإجمالاً وصل رصيد حسام حسن في مسيرته في البطولات المختلفة مع جميع الفرق التي دافع عن ألوان قمصانها إلى 199 مباراة 179 مباراة في بطولة الدوري، 154 مباراة منها مع فريق نادي سموحة و26 مباراة مع فريق نادي الداخلية فيما شارك مع نادي طلائع الجيش في 19 مباراة.